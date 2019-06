Jorge sofre trauma na cabeça e fica em observação no CT Rei Pelé

26/06/2019 | 21:01



O lateral-esquerdo Jorge deu um susto no treinamento destas quarta-feira do Santos. O defensor precisou ser encaminhado a um hospital após se chocar com o volante Jobson durante a atividade realizada no período da tarde na Vila Belmiro. Mas os exames feitos pelo jogador não detectaram problemas.

Em razão do trauma na cabeça, Jorge realizou um tomografia na região. Mas o exame não apontou qualquer alteração. Assim, o lateral recebeu alta hospitalar, mas passará as próximas 24 horas no CT Rei Pelé, sob observação dos especialistas do departamento médico do Santos.

"O lateral-esquerdo Jorge teve um choque com o volante Jobson no treinamento desta quarta-feira à tarde, na Vila Belmiro. Devido ao trauma na cabeça, o jogador foi levado ao hospital para realização de tomografia na região, onde nenhuma alteração no momento foi constatada. Teve alta, mas ficará as próximas 24 horas no CT do clube acompanhado pela equipe médica", informou o Santos, através da sua assessoria de imprensa.

Com isso, Jorge ficará fora do treinamento desta quinta-feira do elenco, marcado para o período da manhã. Na sexta-feira e no sábado, o grupo vai trabalhar em dois períodos, em atividades que vão se revezar entre o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro. No domingo, o estádio será o palco de jogo-treino diante do São Bento, mas com os portões fechados.

O Santos é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 20 pontos, a cinco do líder Palmeiras. O time só voltará a jogar em 13 de julho, quando visitará o Bahia, na Fonte Nova, pela décima rodada.