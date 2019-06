Provas divulgadas pela polícia mostram que o ataque sofrido por Jussie Smollett, ator de Empire, seria falso

25/06/2019 | 10:11



Lembra que Jussie Smollett, da série Empire, pode ser processado por forjar um ataque racista e homofóbico e denunciar o ocorrido para a polícia de Chicago, nos Estados Unidos? Um novo capítulo desta história está se desenrolando e a situação fica cada vez pior para o ator da série Empire. Segundo o canal de televisão CBS News, o departamento policial da cidade onde o suposto crime ocorreu divulgou centenas de arquivos que mostram que a denuncia foi falsa.

Uma das provas divulgadas é um vídeo em que Jussie aparece com uma corda branca amarrada no pescoço e fala para os policiais:

- Eu queria que todos vocês vissem.

Depois, o ator continua repetindo que tinha alvejante nele e o vídeo termina quando Jussie pede para não ser filmado. Entre as evidências divulgadas, também estão outros vídeos que comprovariam que os ataques foram falsos, como supostos agressores fugindo e ligações para as chamadas de emergência.

O caso começou quando Jussie alegou que foi vítima de ataques homofóbicos e racistas em uma estação de trem próxima a sua casa. As investigações começaram e, com o tempo, a polícia começou a defender que a denúncia era falsa. Os supostos agressores divulgaram a ligação que tiveram com o ator antes do ataque, que foi combinado e articulado pelo próprio astro. Se tudo isso se provar como uma invenção de Jussie, ele terá que pagar o equivalente a 500 mil reais por ter forjado um crime.

Os boatos são de que ele teria fingido o ataque para que tivesse destaque na mídia e assim não fosse demitido da série Empire. Agora é esperar para ver os próximos capítulos desse rolo.