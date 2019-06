Brasil é superado pela França e está fora da Copa do Mundo

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



24/06/2019



O Brasil lutou bravamente, mas ainda assim não conseguiu passar pela equipe francesa, que levou a melhor, com placar de 2 a 1, e eliminou as brasileiras da Copa do Mundo feminina.

As duas seleções se encontraram em campo na tarde de ontem, no Estádio Océane, na França, pelas oitavas de final do campeonato. As vencedoras jogam de novo na sexta-feira, no Estádio Parc des Princes, com o vencedor de Espanha e Estados Unidos, cuja partida acontece hoje, às 13h.

A eliminação do Brasil foi assinada por Amandine Henry, que na prorrogação chutou no canto esquerdo de Barbara e fez o segundo gol das francesas.

Em jogo muito bem equilibrado, Brasil e França disputaram cada minuto pela bola. A equipe brasileira demonstrou que chegaria até a vitória. E tentou de fato isso criando várias boas situações. A França começou a partida apostando sem medo de atacar. O Brasil precisou se impor e colocar a equipe europeia de volta ao campo de defesa. Marta teve boa chance de abrir o placar. Debinha tentou em seguida.

A rede brasileira chacolhou na metade do primeiro tempo, com jogada das francesas Diani e Gauvin, mas o árbitro de vídeo cancelou o gol.

Logo no início do segundo tempo Gauvin abriu o placar e deu tranquilidade à França. Mas o Brasil não abaixou a cabeça. Thaisa aproveitou bola de Debinha e empatou. A auxiliar marcou impedimento, mas após revisão no VAR, o gol foi confirmado.

Com o resultado, a partida foi à prorrogação. E, no segundo período do tempo adicional, a França assegurou passe para seguir na disputa. Majri bateu falta da direita e Henry apareceu na pequena área, tocando para o gol.