Obituário - 21 de junho de 2019

Santo André, quarta-feira, dia 12 de junho

Manoel Geraldo da Silva, 89. Natural de Serra Talhada (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 12, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 16 de junho

Helga Keller Siqueira, 80. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, terça-feira, dia 18 de junho

José Osmar Borges, 83. Natural de Extrema (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Jesus Teixeira, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

João Bilak, 79. Natural de Cerqueira César (SP). Residia no Jardim Nice, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Danelon, 78. Natural de Pontal (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Helena do Carmo Alves Junior, 74. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

João José da Silva, 72. Natural de Viçosa (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Sebastião Beloto, 71. Natural de Araras (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Gonçalves Dias, 68. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Santa Madalena, Sumaré (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Sumaré (SP).

Ivani Firmiano Bonfaté, 67. Natural de Guaira (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Afonso Quintieri, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alberto Jeronymo, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Peçanha dos Santos, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Técnico de informática. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jailton José Carvalho, 46. Natural de Santa Cruz da Vitória (BA). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Açougueiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 19 de junho

Augusto Lopes, 91. Natural de Cravinhos (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo

Redentor, Vila Pires.

Margot Cwiertnia, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

José Luiz da Rocha, 89. Natural de Corinto (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iris Maria Waechter Magri, 79. Natural de Santa Cruz do Sul (RS). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Escolástica Maria Aparecida de Souza, 77. Natural de Pederneiras (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gercina Silva Araújo, 76. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Libério Nobukatsu Hirose, 74. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Gomes Ribeiro, 65. Natural de Planalto (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Pedreiro. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademar de Lima Martins, 63. Natural da Borda da Mata (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ormezinda dos Santos, 57. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

José Reinaldo Coelho, 56. Natural de Ourinhos (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clovis Morato da Silva, 54. Natural de Carnaíba (PE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 20 de junho

David Gonçalves, 79. Natural de Mundo Novo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 20, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosangela Paula da Silva, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 16 de junho

Sebastião Paulino da Silva, 85. Natural de São Benedito do Sul (PE). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Phoenix, em Santo André.

Maura Honório da Silva, 84. Natural de Patos de Minas (MG). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Helga Keller Siqueira, 80. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

George Rodrigues Moreira, 80. Natural de Mantena (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 17 de junho

Lindinalva Leite Schneider, 89. Natural de Arapiraca (AL). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Alcides Sigami, 82. Natural de Coroados (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Guaraci José de Souza, 71. Natural de Santo André. Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Ilton José Adami, 69. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Soares Bezerra, 69. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Paulo Batista Alves, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



São Bernardo, terça-feira, dia 18 de junho

Maria Scaranari Grassi, 98. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Francisco, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Severina Araujo, 90. Natural do Rio Grande do Norte. Residia no Jardim Vila Nova, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Josepha Sanches Casado, 82. Natural de Promissão (SP). Residia no Conjunto Residencial Pombeva, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Maria do Rosário Coelho, 82. Natural de Ituverava (SP). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Antonio da Silva, 78. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

João Maria Andarillo, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Carlos da Silva Irmão, 72. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Parque dos Girassóis.

Luiz Soares de Sousa, 67. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 19 de junho

Alcyrio Fernandes, 91. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Fotógrafo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Filomena Lucifero Siqueira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Costureira. Dia 19. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Teresinha de Jesus Arrais da Silva, 86. Natural de Canto do Buriti (PI). Residia no bairro Fundação, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Zambelli, 84. Natural de Corumbataí (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alcides Rando, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Jesus da Silva, 62. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, terça-feira, dia 18 de junho

Takeshi Nikatow, 95. Natural do Japão. Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Isaura Sena Santos, 86. Natural de Canarana (BA). Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Leia Gomes da Silva, 71. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Micael Pereira dos Santos, 23. Residia na Cidade Julia. Dia 18. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 19 de junho

Maria Abrantes Cordeiro, 72. Natural de Coimbra (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Geraldo Mafra, 61. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Vilma Ivaldina dos Reis Nunes, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

João Alexandre Benitito, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



MAUÁ

Mauá, quarta-feira, dia 12 de junho

Egle Maria de Almeida, 92. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Alzira Gomes dos Santos, 82. Natural de Caraí (MG). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Claudia Regina Camilda de Souza, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 13 de junho

Maria da Glória Alves, 54. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Morelli, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Cristiane Feitosa, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lidia.



Mauá, sexta-feira, dia 14 de junho

Maria Pereira de Lima, 93. Natural de Frei Miguelinho (PE). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Coelho, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Morelli, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Constâncio Piubelli Neto, 85. Natural de Cabrália Paulista (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Eunice dos Santos, 81. Natural de Pindobaçu (BA). Residia no Jardim Elisabete, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Claudelino Ferreira, 72. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Graças da Silva Oliveira, 66. Natural de Solidão (PE). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Maria da Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Claudio Fernandes de Medeiros, 61. Natural de Nova Fátima (PR). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Gomes da Silva, 60. Natural de Jupi (PE). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Elisabete Pedroso, 54. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Sandro Ildefonso, 48. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Victor Ribeiro dos Santos, 23. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 15 de junho

Eugezira Pinal Pinto, 78. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Francisco José de Lima, 72. Natural de Triunfo (PE). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Rosimari Figueiredo, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.



Mauá, domingo, dia 16 de junho

Aracy da Silva Aguiar, 90. Natural de Iúna (ES). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Jesus José de Oliveira, 82. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo da Silva, 80. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Celso Leite, 78. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Valdecy Ferreira dos Anjos, 70. Natural de Buique (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Nestor Bispo de Souza, 63. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Doralice Rodrigues Cordeiro, 41. Natural de São Francisco (MG). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Araújo Vitorino, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Cristina Cecília de Souza dos Santos, 33. Natural de São Paulo (SP). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Queila Inagaki da Silva, 32. Natural de Jaú (SP). Residia no Residencial Frei Galvão, em Jaú (SP). Dia 16, em Mauá (SP). Cemitério Municipal de Jaú "João do Rego", em Jaú.



Mauá, segunda-feira, dia 17 de junho

Ana Fernandes de Souza, 81. Natural de Turbalina (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17. Crematório Memorial de Santos (SP).



Mauá, terça-feira, dia 18 de junho

Pedro Zanardi, 93. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

José Vergani, 92. Natural de São Sebastião do Paraíso (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Amador Tavares dos Santos, 80. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Maria Bambolin Cardozo, 78. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Helvecio Moreira de Souza, 71. Natural de Divinésia (MG). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Angelina Lázara Beronheiro Branco, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Fernando Gomes Ferro, 60. Natural de Saloá (PE). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Aparecida da Mota, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Jackson Oliveira Lima, 51. Natural de Retirolândia (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 19 de junho

Francisco Beritelli, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Cordeiro dos Santos, 63. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Lucimar Rodrigues Chaves, 39. Natural de Caatiba (BA). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 20 de junho

Maria de Oliveira Ferreira, 87. Natural de Senador Firmino (MG). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Claudio Ferreira da Silva, 53. Natural de Mauá. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Valéria Aparecida de Oliveira Santos, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Constante Munhoz, 94. Natural de Capivari (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Mauá. Cemitério de Camilópolis.

João Gonçalves Santana, 89. Natural de Irecê (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Barbosa dos Santos, 83. Natural de Esplanada (BA). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Maria Torcelinas de Lima, 76. Natural de Gama, Distrito de Açucena (MG). Residia no bairro Sãocaetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Helena Domingos Lopes, 63. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Mauá. Cemitério São José.

Célia Marlene Batistucci Paezani, 60. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Terezinha Guilherme Bento, 58. Natural de João Monlevade. Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 15. Cemitério São Sebastião.