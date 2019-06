Prefeitura de São Caetano retoma o programa Elas por Elas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/06/2019 | 20:59



A Prefeitura de São Caetano lançou na noite desta terça-feira (18), por meio do Fundo Social de Solidariedade, o programa Elas por Elas. O principal objetivo é conscientizar as mulheres sobre a prevenção e cuidados do câncer de mama.

Na presença do prefeito José Auricchio (PSDB), a presidente do órgão e primeira-dama de São Caetano Denise Auricchio e a secretaria municipal de saúde Regina Maura, apresentaram a retomada do projeto - que vigorou entre 2007 e 2010 -. "Faremos reuniões de no máximo 50 pessoas nos bairros de igual para igual para falarmos sobre o assunto. Além disso, o grande diferencial do projeto é a ''''mamamiga'''', uma prótese de mama para as mulheres tirarem as dúvidas sobre a doença", comenta Denise.

Segundo a primeira-dama, São Caetano registra cerca de 20 a 30 casos por ano de câncer de mama e merece uma atenção especial. "Gostaríamos de além de colaborar para diminuição desses números, levar a informação para todas as mulheres não terem medo de se cuidarem logo na prevenção", pontua.

O projeto terá duração de um ano.