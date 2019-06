Temporada final de Supernatural ganha data de estreia

18/06/2019 | 12:10



Depois de muita espera, finalmente nossas séries preferidas já têm dia e horário para voltar! Na última segunda-feira, dia 17, a revista Variety informou as datas de estreia das produções do canal The CW para a próxima temporada e, dentre elas, a mais esperada foi anunciada: Supernatural.

Após muitas aventuras, sustos e cenas encantadoras dos irmãos Winchester, o seriado começa sua contagem regressiva no dia 10 de outubro, data que vai ao ar o primeiro episódio da 15ª e última temporada. Porém, ainda que em clima de despedida, o episódio final está previsto apenas para 2020. Ainda bem, né?

Neste mesmo dia está marcado o retorno de Legacies, o spin-off de The Vampire Diaries e The Originals, que dará início a sua segunda temporada. Já Charmed e Dynasty voltam com novas temporadas na data seguinte, 11 de outubro.

Além disso, a quarta temporada de Riverdale também chegará às telinhas no dia 9 de outubro e, com ela, estreará Nancy Drew, série que irá contar a história de uma detetive adolescente que resolve mistérios da sua cidade, até que sua mãe morre. Ela fica devastada e jura a resolução do crime, enquanto tenta uma vaga na universidade. No entanto, as coisas mudam quando ela se torna uma das suspeitas do crime... Socorro!

Já no começo do mês, 6 de outubro, é o dia do poder feminino, pois teremos o primeiro episódio de Batwoman, que mostrará Ruby Rose na pele da heroína e, também, Supergirl, que chega com sua quinta temporada.

Por fim, Flash volta no dia 8 de outubro, mas seu companheiro no combate ao crime, Arrow, nos diz adeus no dia 15 ao estrear sua oitava e última temporada.

Com tudo isso, já podemos dizer que o segundo semestre vai ser, no mínimo, emocionante, não é mesmo?