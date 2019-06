Alunos denunciam professor por assédio

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/06/2019 | 07:00



Grupo de alunos da EE Amaral Wagner, no bairro Vila São Pedro, em Santo André, pede o afastamento definitivo e providências da instituição contra professor de física acusado de assediar jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio. O docente foi afastado das salas de aula temporariamente pela Secretaria da Educação do Estado após as denúncias e registro de boletim de ocorrência por quatro vítimas no 2ºDP (Vila São Pedro).

De acordo com os relatos das estudantes, cujas identidades serão preservadas, o professor – que atua na instituição de ensino há cerca de dez anos – olha de maneira inadequada para o corpo das meninas e utiliza frases obscenas para se dirigir às alunas. Em um dos casos, a denúncia é que o docente teria tentado virar o rosto para beijar a menor no momento em que foi cumprimentá-la.

“Ele sempre foi muito desrespeitoso com os alunos, principalmente com as meninas. Ele foi me cumprimentar uma vez, quando ele tentou virar o rosto para me dar um selinho. Falamos com a direção, na época, mas nada foi feito”, lamenta uma estudante que se formou o ano passado na instituição de ensino estadual.

“Estudei na EE Amaral Wagner por um bom tempo e, desde a minha época, ele sempre foi de fazer graça com as meninas, chamando-as de ‘gostosas’ e, inclusive, falando das mães das alunas. Fazia piadas sexuais absurdas e dizia que era apenas o jeito dele. Ele já tentou falar essas coisas para mim e nunca permiti”, comenta uma jovem.

Outra garota recorda dos constrangimentos sofridos durante as aulas de física. “Tive aula com ele por dois anos seguidos. Ele costumava escolher certas meninas e pedia para elas irem até a mesa dele. Quando elas estavam no meio do caminho, pedia para voltarem para a mesa e ficava olhando para o corpo delas. Também fazia comentários sobre os corpos”, observa.

Por meio de nota, a Diretoria Regional de Ensino de Santo André pontuou que “tomou todas providências quanto às denúncias apresentadas contra o professor. Uma apuração preliminar foi aberta e, se comprovada, serão aplicadas as penalidades pertinentes”. A Secretaria da Educação estadual esclareceu, ainda, que está à disposição dos pais e responsáveis para tirar dúvidas e dar esclarecimentos sobre o caso.

No âmbito da Polícia Civil, o inquérito segue em andamento. Nos próximos dias, serão agendados depoimentos das vítimas no distrito policial. Posteriormente, o acusado deverá ser ouvido pelas autoridades.