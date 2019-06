Sabrina Sato se diverte com a filha, Zoe, em ensaio pós banho

16/06/2019 | 12:11



Que Sabrina Sato adora um ensaio fotográfico, todo mundo já sabe né? Mas agora a apresentadora tem uma companhia a mais para realizar seus cliques para lá de surpreendentes!

No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos divertidas em que aparece com a filha, Zoe, só de toalha. As duas posaram agarradinhas após o banho e pelo sorriso de Zoe dá para ver que ela se divertiu bastante!

Na legenda, a apresentadora brincou: Já ensinei pra minha filha desde cedo que sábado é dia de banho.

Duda Nagle, papai-coruja, ficou babando pelas fotos e comentou na publicação: Minhas lindas.

A apresentadora Xuxa também se divertiu com as imagens: Sabrina por Deus! Aperta essa menina muito. Como você não aperta demais essas pernas de croissant. E essa carinha?, derreteu-se.