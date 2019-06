Scaloni critica gramado e lamenta derrota: 'Levamos gol em nosso melhor momento'

15/06/2019 | 22:19



O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, lamentou neste sábado a derrota para a Colômbia por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, na estreia das seleções na Copa América. Para o treinador, sua equipe levou o gol quando era superior na partida.

"Em nosso melhor momento, levamos um gol. A Colômbia é uma boa equipe é sempre bom também deixar isso claro. Foi um jogo, o primeiro, mas ficamos tristes. Obviamente gostaríamos que fosse diferente, mas agora não tem o que fazer", disse o comandante durante a sua entrevista coletiva.

Scaloni também aproveitou para criticar as condições do gramado do estádio em Salvador. "Lamentável. E ainda é só o primeiro jogo. Não dá para imaginar como estará esse campo depois de dois ou três jogos. Deixa muito a desejar. Está muito ruim", reclamou.

Por fim, o treinador evitou dirigir críticas específicas a seus jogadores. Os dois gols da Colômbia saíram em jogadas pelo lado direito do campo defensivo da Argentina. No primeiro, Martínez passou pelo lateral-direito Saravia e bateu no ângulo. No outro, Tesillo também passou como quis pelo setor e cruzou nos pés de Zapata para dar números finais.

"Eles em um momento foram superiores, em outro nós fomos superiores. Mas, além do gol, fomos bem, sobretudo no segundo tempo", analisou o treinador. "Somos uma equipe, quando perdemos, perdemos todos e vamos levantar todos juntos", concluiu Scaloni.

A Argentina volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, quando enfrentará o Paraguai, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A seleção paraguaia estreia na Copa América neste domingo, às 16 horas, contra o Catar, no Maracanã.