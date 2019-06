Neymar posta clique fofo com o filho durante jogo da seleção e Carol Dantas comenta

15/06/2019 | 12:11



Você provavelmente acompanha a vida agitada de Neymar nas redes sociais, não é? Por isso, já deve saber que, sempre que o craque tem um tempinho, escolhe passá-lo com a família; geralmente em programas mais simples como um almoço, uma tarde em casa, um filminho na televisão....Durante a estreia da seleção brasileira na Copa América o clima não foi diferente!

O craque, que foi cortado do campeonato após sofrer lesão no tornozelo, apareceu em clima superfofo com o filho, Davi Lucca, e Bernardo, filho de Guilherme Pitta, um dos melhores amigos do jogador.

Deitado na cama e fazendo uma bolsa de gelo no tornozelo, Neymar posou abraçado com as crianças.

Na torcida pela nossa seleção. Vai Brasil!, escreveu ele.

E não é que a torcida do camisa 10 deu certo? O time de Tite acabou ganhando por 3x0 em jogo contra a Bolívia no Estádio do Morumbi em São Paulo. Na publicação de Neymar, diversos famosos deixaram comentários elogiosos ao clique fofo, inclusive Carol Dantas, ex do craque e mãe de Davi:

Que companhia boa, hein?, escreveu ela, que recentemente se casou com o publicitário Vinicius Martinez.