Internado com pneumonia, João Gordo deixa UTI e agradece apoio de fãs

15/06/2019 | 12:11



João Gordo está internado em São Paulo por causa de uma pneumonia. No Instagram, a esposa do músico e apresentador, de 55 anos de idade, Vivi Torrico contou que ele ficou internado por três dias na UTI, mas agora já está se recuperando no quarto.

Depois de três dias na UTI com pneumonia dupla, falta de oxigenação, oscilação de glicose, hoje quarto normal. João Gordo tome jeito e se cuide, por favor. A vida pode mudar a cada instante, escreveu ela, deixando um conselho para o companheiro.

Surpresos com a internação do cantor da banda Ratos do Porão, fãs demonstraram preocupação e mandaram mensagens de apoio ao músico, que também surgiu na rede social para falar sobre a saúde.

Fala meu povo, queria agradecer a preocupação e o carinho de todos os fãs e só falar que vaso ruim não quebra e quem morre na véspera é peru, infelizmente. A vida me deu mais esse toque, ela é frágil e o pacote não chega para todos. Ainda estou fragilizado com a morte do André Matos só que eu não quero reencontrá-lo tão cedo. Minha família precisa de mim e tenho muito rolê para dar e bundas para chutar. Sou um cavalo forte, mas um dia a pata quebra. Beijos a todos e muito obrigado!, escreveu.