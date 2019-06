Jennifer Lopez garante que se casará em 2020: - Quero me casar em uma igreja dessa vez

15/06/2019 | 12:11



Aos 49 anos de idade, Jennifer Lopez parece ter encontrado o amor de sua vida! A cantora está noiva de Alex Rodriguez, e apesar dos rumores de traição envolvendo o ex-jogador de beisebol, os dois continuam firmes e fortes. Em um vídeo postado em seu canal de YouTube, em que mostra a preparação para sua nova turnê, a It's My Party, J-Lo foi perguntada, por um de seus funcionários, sobre quando subirá ao altar:

- Logo. Não tão logo, mas no ano que vem. Eu quero um casamento grande, e quero me casar em uma igreja dessa vez, nunca me casei em uma igreja. Eu já me casei três vezes, uma vez por 10 meses e outra por 11 meses então essas eu não conto, mas eu fui casada com Marc por dez anos.

A cantora se refere a Marc Anthony, com quem foi casada de 2004 a 2014, e com quem teve dois filhos, Emme e Maximilian. Anteriormente, ela já havia se casado com Cris Judd, de 2001 a 2003 - data em que finalizaram o processo de divórcio - e com Ojani Noa, de 1997 a 1998. No vídeo, J-Lo também fala sobre o motivo de ter se casado mais de uma vez, e muito jovem na concepção dela.

- Eu era muito nova nas primeiras vezes em que tentei me casar. Parece que, nessa vida, você está sempre tentando ficar perto das pessoas para nunca ficar sozinha, mas é muito solitário. Então você sempre quer alguém com você. Achei que se eu me casasse, eu sempre teria alguém, mas não é assim que funciona. É um péssimo motivo para se casar.

Parece que agora é pra valer, hein? O vídeo dos ensaios também conta com outros momentos fofos, como quando Alex vai visitá-la e a enche de elogios, e quando Jennifer se emociona ao ouvir sua filha, Emme, cantando.