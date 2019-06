Greve mede força política da esquerda

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



15/06/2019 | 07:00



A greve geral convocada por centrais sindicais teve impacto direto negativo junto à classe política do Grande ABC. Em especial pela considerada baixa adesão à manifestação – a princípio, contra a reforma da Previdência. Nas rodas de conversa política muito se debate sobre o grau do bolsonarismo na região após seis meses de governo, com muitos altos e baixos – a região vivenciou uma onda pró-Jair Bolsonaro e seus aliados, tornando-os fenômenos de votos nas sete cidades. Esses altos e baixos alimentavam a esquerda sobre queda da força do presidente da República. Entretanto, a análise é a de que a mobilização aquém da esperada para a greve geral mostra que a esquerda ainda não conseguiu capitalizar as polêmicas da gestão Bolsonaro.



Doação

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mantém a promessa de doar parte do salário para instituições filantrópicas da cidade. Na quinta-feira, o cheque de R$ 5.021,08 foi entregue à Comunidade do Padre Pio, localizada no Parque Santo Antônio, que cuida de 0 moradores em situação de rua do município. O valor doado representa o aumento concedido pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT) no fim de seu governo. Até agora, Morando contemplou 28 entidades com o montante de R$ 140 mil. “Conheço a Comunidade do Padre Pio desde o início das suas atividades. É uma entidade que promove um belo trabalho social com moradores em situação de rua, promovendo o acolhimento dessas pessoas e a reinserção deles na sociedade”, disse o tucano.



Emenda

Em Brasília, o vereador Salek Almeida (DEM), de Diadema, solicitou emenda ao deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP) para construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Paulina, sob alegação de que a UBS do bairro Eldorado já atingiu sua capacidade de atendimento. O parlamentar federal se comprometeu a empenhar R$ 3,5 milhões do orçamento da União para o projeto, sendo R$ 2,5 milhões para a parte física do equipamento e outro R$ 1 milhão para aquisição de maquinário.



Posse

A posse de Pretinho do Água Santa (DEM) como prefeito interino de Diadema foi marcada para segunda-feira, às 10h, na Câmara. O democrata, atual presidente do Legislativo, assumirá o Paço devido às férias do prefeito Lauro Michels (PV), e ficará na função até o dia 25. No mesmo dia, o atual vice-presidente da casa, Paulo Bezerra (PV), será alçado ao comando do Legislativo no período.



Missa dos prefeitos

Já virou tradição. Na terça-feira, a Diocese de Santo André promove pelo terceiro ano consecutivo a missa com os poderes públicos, ato em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A celebração será presidida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André. “A intenção é reforçar a união entre todas as autoridades e chamar a atenção para a continuidade da Campanha da Fraternidade 2019, cujo tema é ‘Fraternidade e Políticas Públicas’, ao longo de todo o ano, além de assuntos essenciais para a população, como os direitos sociais, acesso aos serviços básicos e o bom funcionamento das cidades”, diz a Diocese.



Suspeita de falha no diagnóstico

Figura conhecida do meio político da região passou transtorno no Hospital Brasil, da Rede D’Or, em Santo André. Após reclamar de dores abdominais no começo da semana, foi medicado e liberado para casa. Ontem, as dores voltaram e diagnóstico mais preciso constatou apendicite supurada (rompimento do apêndice inflamado). O personagem precisou passar por cirurgia de emergência e se recupera na UTI do complexo.