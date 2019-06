14/06/2019 | 07:46



A Corte Especial do STJ tornou réus os conselheiros do Tribunal de Contas do Rio Aloysio Neves Guedes, Domingos Brazão, José Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antonio Alencar por organização criminosa, corrupção e lavagem. Eles são acusados de integrar "esquema de recebimento de propina, instalado no órgão público entre 1999 e 2016". As defesas não se manifestaram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.