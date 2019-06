Eliminação dupla marca o Top Chef Brasil

13/06/2019 | 10:11



O reality show Top Chef Brasil já está em sua reta final e na noite da última quarta-feira, dia 12, pela primeira vez ocorreu uma eliminação dupla! Os escolhidos da vez, para a tristeza do público, foram o mineiro Thiago Cerqueira e o carioca Antônio Mendes.

Como sempre, a competição começou com o Teste de Fogo e, desta vez, com uma pegada bem especial e temática. Fazendo jus ao Dia dos Namorados, os competidores foram desafiados a preparar um jantar de primeira para cinco convidados de incríveis: André Bankoff, Juliana Knust, Mylena Ceribelli, Marcos Mion e Jaqueline do vôlei.

Sheila teve o prato melhor avaliado e ganhou direito à vantagem na prova seguinte, momento em que ela e outros cinco chefs tiveram de representar países específicos ? Japão, Grécia, Peru, Estados Unidos, México e Índia ? em cada uma de suas receitas. Ao final desse Desafio da Eliminação, a saída de Antônio e Thiago ficou definida e deixou todos surpresos.

Agora, apenas quatro participantes permanecem na final! São eles: Dadis Vilas Boas. Giovanna Perrone, Sheilla Furman e Gabriel Vidolin.