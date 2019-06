Estouro assusta moradores perto do Polo Petroquímico de Santo André

Yasmin Assagra



12/06/2019 | 21:23



Na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 18h40, moradores do bairro Parque Capuava, em Santo André, se assustaram com barulho forte, semelhante ao de uma explosão, emitido em uma das fábricas no Polo Petroquímico.

Em nota, a Braskem posiciona que isso aconteceu durante um processo de repartida de unidade da produção, em que houve atuação de um dispositivo de segurança, que acabou gerando um ruído alto e instantâneo.

A empresa ainda reforça que "este é um procedimento seguro, previsto em projeto. A Braskem lamenta o incômodo causado à comunidade vizinha ao Polo Petroquímico e reforça que o sistema não oferece risco à população".