Saulo Poncio novamente se pronuncia sobre suposta traição: - Essa história que vocês querem inventar não existe

06/06/2019 | 13:11



Saulo Poncio novamente se pronunciou! Na última quarta-feira, dia 5, o cantor fez uma live para comentar sobre a acusação de ter traído sua esposa Gabi Brandt, que está no último mês de gravidez. Os dois são casados e, recentemente, ele teria sido flagrado saindo de uma balada com o seu cunhado e duas mulheres.

Os fãs de Gabi e Saulo logo caíram matando em cima do músico e com o vídeo ele conseguiu esclarecer alguns pontos:

- Tem duas meninas que pediram para tirar foto com a gente. Tinham dois seguranças com a gente e eles nem permitiram que essas fotos acontecessem. Já entramos diretamente no carro e saímos para o lugar em que estávamos hospedados. Essa história que vocês querem inventar não existe.

Saulo também comentou um pouco do seu relacionamento com Gabi:

- Eu sou casado, dia 12 agora vai fazer um ano. A gente tem um relacionamento muito fora do comum, a gente é unido demais, não consegue ficar sem se falar.

O cantor está na estrada divulgando seu trabalho em rádio e também comentou que está sentindo muita falta de poder ficar em casa com sua esposa, já que logo menos ela irá dar à luz. Ele ainda mandou um recado para que as pessoas tomem cuidado com as fofocas, pois elas podem acabar com relacionamentos que não tem uma base forte e de liberdade como o deles.