Após suspeita de casamento com Pedro Scooby, Anitta dispara: Tá doido?

06/06/2019 | 12:11



Anitta e Pedro Scooby levantaram suspeitas de que teriam se casado durante viagem para Bali, na Indonésia, após a cantora surgir vestida completamente de branco e com uma flor no cabelo em cliques divulgados no Instagram. Na caixa de comentários da publicação é possível encontrar dezenas de comentários de internautas a questionado sobre a possibilidade deles terem oficializado a união de forma repentina, já que assumiram o romance durante a viagem. Ela, no entanto, não respondeu nenhuma das mensagens.

O colunista Leo Dias, então, procurou pela beldade e esclareceu os rumores de um possível casamento. Para sua surpresa, Anitta demonstrou indignação com o questionamento: Tá doido?, se limitou a responder.

Vale lembrar que quando se relacionava com Thiago Magalhães, Anitta oficializou a união menos de um ano após conhecer o empresário e o casamento aconteceu de forma discreta em uma cerimônia íntima na Amazônia, quando ela viajou até o local para a gravação do videoclipe da música Is That For Me.

Pedro Scooby também já falou para o colunista que vive intensamente assim como sua nova parceira: Eu sou um cara que vive intensamente sempre. Às vezes a gente acerta com isso, às vezes não. Ela entende isso demais. Que bom que a gente se reencontrou, espero que dê certo. E, se não der, a gente segue se amando, e se admirando como pessoas.