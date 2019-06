05/06/2019 | 18:11



Justin Bieber e Hailey Bieber já se casaram no civil - e ela até adotou o sobrenome dele - mas a tão esperada festa ainda não aconteceu. Agora, no entanto, os fãs já têm uma informação nova para acalmar a ansiedade!

Segundo a revista Us Weekly, o casal deverá subir ao altar em setembro de 2019, bem próximo da marca do primeiro ano do casamento no civil, que aconteceu em Nova York.

A irmã de Hailey, Alaia, falou sobre o casório, e afirmou que a família da noiva está no escuro quanto aos preparativos:

Veremos [como e quando vai ser]. Quem sabe quais são os planos deles? Eles são cheios de altos e baixos, então eu apenas estarei lá em algum momento, em um vestido. Nós não sabemos de nada.