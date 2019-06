Do Dgabc.com.br



04/06/2019 | 19:45



A quarta-feira será de tempo estável em todas as cidades do Grande ABC influenciado pela atuação de um sistema de alta pressão.

O dia poderá começar com nevoeiro, mas ao longo da manhã a tendência é de diminuição da nebulosidade. No geral, o dia será de céu parcialmente nublado, temperaturas amenas e umidade relativa baixa no período da tarde.

As temperaturas terão variação de 9°C (mínima) a 21°C (máxima).



O restante da semana também será de tempo estável, com pouca nebulosidade, sem chuva e com madrugadas geladas.