Konta bate Stephens e será 1ª britânica em semifinal de Roland Garros desde 1983

04/06/2019 | 18:37



A britânica Johanna Konta surpreendeu nesta terça-feira ao eliminar a norte-americana Sloane Stephens com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, pelas quartas de final do torneio feminino de simples de Roland Garros.

E ao despachar a sétima cabeça de chave da competição e atual vice-campeã em Paris em apenas 1 hora e 11 minutos de confronto, Konta fez história ao se tornar a primeira britânica a avançar às semifinais do Grand Slam francês desde 1983, quando Jo Durie, também inglesa, se classificou para lutar por uma vaga na decisão.

Nascida em Sydney, na Austrália, e naturalizada britânica, a atual 26ª colocada do ranking mundial exibiu uma atuação arrasadora diante de Stephens, hoje a sétima tenista da WTA, para seguir em frente no saibro parisiense. Ela aproveitou três de quatro chances de quebrar o saque da norte-americana, que não conseguiu converter o único break point cedido pela adversária no duelo.

Campeã do US Open em 2017, Stephens almejava conquistar nesta edição de Roland Garros o seu segundo título de Grand Slam. No ano passado, a jogadora dos Estados Unidos foi superada pela romena Simona Halep na decisão realizada na capital francesa.

Com o triunfo sobre a norte-americana, Konta avançou para encarar na semifinal uma outra surpresa desta edição do torneio francês. Trata-se da jovem checa Marketa Vondrousova, de 19 anos e 38ª colocada do ranking, que em outra partida desta terça-feira superou a croata Petra Martic, a 31ª do mundo, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5.

As outras duas semifinalistas do torneio feminino de simples estão programadas para serem definidas nesta quarta-feira, quando Halep, atual terceira colocada do ranking, defenderá favoritismo diante da norte-americana Amanda Anisimova e a australiana Ashleigh Barty medirá forças com Madison Keys, outra jogadora dos Estados Unidos.