04/06/2019 | 07:11



Estreia nesta terça, 4, às 23h10, no History, a série Forjado com Steele, que acompanha o ferreiro Alec Steele. O youtuber inglês, de 19 anos, é nome de destaque no mundo da forja, que começou a mostrar essa habilidade aos 11 anos.

A produção mostra como ele recria armas históricas, que foram usadas em batalhas importantes - da Gladius Romana e do Machado Viking, até a faca Bowie e a Baioneta M9. Em cada episódio, Alec produz uma arma icônica, mostrando a complexidade técnica envolvida em cada trabalho.

E, na estreia, o canal exibe episódio duplo especial, com o jovem recriando a Katana japonesa e o Mangual medieval.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.