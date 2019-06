Viviane Araújo sobre possível encontro com Belo e Gracyanne Barbosa: - Não tem o que conversar com nenhum deles

03/06/2019 | 17:11



No último sábado, dia 1º, Viviane Araújo esteve no lançamento do enredo da escola de samba Mancha Verde, a qual é rainha de bateria, e inclusive ganhou uma boneca personalizada, em sua homenagem! No mesmo evento, ela conversou com o Fofocalizando e abriu o jogo sobre se conversaria com seu ex, Belo, e com a atual dele, Gracyanne Barbosa:

- Eu não tenho o que conversar, gente. Não tem o que conversar com nenhum deles, declarou.

Para quem não lembra, Vivi gravou um vídeo com amigos em que aparecia cantando uma canção do Soweto, antiga banda de Belo. Isso reacendeu uma rixa entre eles, principalmente com Gracyanne entrando na história. Depois, tanto ela quanto Belo falaram sobre o assunto e Gracyanne ainda deu a entender que o ex-casal poderia ter algo mal resolvido e por isso deveriam sentar para conversar.

Ao reviver o assunto em entrevista, Vivi ainda explicou que não houve indireta por parte dela e que ela só estava curtindo músicas com os amigos:

- Eu tava no churrasco me divertindo, ouvindo várias músicas. Não [teve indireta].