Azulão empata sem gols e dá adeus à Série D do Brasileiro

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



03/06/2019 | 07:00



Em embate decisivo na tentativa de salvar a temporada, o São Caetano empatou ontem sem gols diante do Cianorte, fora de casa, no Estádio Albino Turbay, no Paraná, e foi eliminado de forma precoce da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de ser rebaixado no Paulistão, o Azulão seguiu em má-fase neste primeiro semestre e registrou apenas quatro pontos em cinco partidas na competição nacional. Mesmo restando um último jogo em disputa, já não tem possibilidade de classificação à próxima etapa do torneio.



No campeonato foram três derrotas, uma vitória e um empate. Caixas-RS, que venceu ontem o Tubarão por 2 a 0, e o próprio Cianorte têm dez pontos no grupo A16 e já asseguraram vaga na segunda fase. Falta somente definir quem será o líder da chave – o clube gaúcho aparece na frente pelo saldo de gols. Na rodada derradeira da etapa preliminar, o São Caetano recebe o Caxias no domingo, às 18h, no Estádio Anacleto Campanella. O time paranaense encara o Tubarão – também com quatro pontos –, fora de casa, em Santa Catarina, nos mesmos horário e data.



Só a vitória interessava ao Azulão – então na lanterna do grupo – no duelo com o Leão do Vale para permanecer vivo na competição. Isso porque, ainda que tivesse êxito, iria precisar torcer por combinação de resultado para se classificar. Diante do cenário desfavorável, o time do Grande ABC, do técnico Luiz Gabardo, buscou ter posse de bola, pressionar e empurrar o adversário, mas apresentou as mesmas falhas técnicas de partidas anteriores, muitos passes errados e poucas chances de gol. Sem efetividade, desperdiçou os principais lances, inclusive quando contou com trapalhada da defesa rival. A equipe paranaense apostou em contra-ataques e se mostrou mais perigosa no confronto. Aos 19, Felipe Ramon acertou o travessão.



Com o adeus precipitado na competição, sobrou agora a disputa da Copa Paulista, que começa dia 23 de junho, quando vai estrear contra a Ponte Preta, em casa. O saldo aumenta a pressão sobre Gabardo.