Lulu Santos vive casamento à distância com Clebson Teixeira e revela preconceito

01/06/2019 | 12:11



Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 31, a primeira entrevista de Lulu Santos e o marido, Clebson Teixeira, juntos na TV. O casal, que marcou presença no programa Conversa com Bial, da Rede Globo, abriu o jogo ao falar sobre o início do romance, casamento à distância e o novo álbum chamado Para Sempre, que o cantor dedicou para o amado.

Para quem não lembra, a divulgação do namoro entre Lulu e Clebson, que é um analista de sistemas, se deu por meio das redes sociais e dividiu muitas opiniões. O cantor revelou que a diferença de 39 anos de idade entre os dois fez com que o casamento fosse alvo de preconceito, mas destacou que foi a diferença social que mais pesou na hora do relacionamento ser avaliado pelo público.

- Ele é um menino do interior do Brasil, declarou Lulu.

Por outro lado, o músico conquistou muitas pessoas com o romance, principalmente as mulheres.

- Foram as mulheres que entenderam o romantismo da gente. A gente teve uma reação positiva sobretudo de mulheres. Muitas vezes a gente ouviu comentários: queria tanto ter tido uma declaração dessas, um pedido desse.

O mais novo projeto do cantor, Para Sempre, foi feito como uma espécie de homenagem a Clebson, que se surpreendeu bastante.

- A gente tinha acabado de se conhecer pessoalmente e um belo dia ele me falou que tinha composto uma música e começou a cantar para mim no telefone. Eu falei: mas já?, brincou ele na ocasião.

- Tinha ficado muito feliz, mas ao mesmo tempo não sabia o que falar. Nunca tinha acontecido alguma coisa parecida na minha vida, prosseguiu o rapaz.

Lulu e Clebson se conheceram por meio das redes sociais e mantiveram contato por ligações até finalmente se encontrarem ao vivo. O analista contou que surpreendeu o músico chegando em um show dele no Rio de Janeiro. Os atos apaixonados e inesperados de Clebson foram cativando o músico.

- Foi o romantismo dele que me conquistou. O fato de ele demonstrar o sentimento de uma forma tão direta e com tanta certeza. O gosto por música e letra, os recados musicais que ele me mandava. Primeiro teve um momento que fiquei muito assustado. Eu perguntei diretamente: O que você quer?. Ele falou: Eu quero você, prosseguiu.

A oficialização do casal se deu em abril desse ano, mas ambos vivem um relacionamento a distância, já que o cantor vive em São Paulo e Clebson em Belo Horizonte.

- Cada um é bastante protagonista da própria história. Um não está sendo carregado pelo outro. No máximo a gente está caminhando na mesma direção, juntos, e buscando uma forma de isso ficar mais econômico, mais fácil e mais cotidiano para a gente, destacou.