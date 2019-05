Cara Delevingne e Ashley Benson compraram objeto sadomasoquista para fazer piada com amigo

31/05/2019 | 15:11



Cara Delevingne e Ashley Benson deram o que falar após serem flagradas carregando um objeto sadomasoquista pata dentro da casa que moram juntas. A web, é claro, surtou com a novidade e não faltou gente especulando o que o casal iria fazer. Porém, de acordo com site Just Jared, tudo não passou de um brincadeira com um amigo.

Vale lembrar que, na hora em que foram que vistas, as duas estavam rindo enquanto levavam a caixa que continha as seguintes frases escritas: utensílio perfeito para palmadas punitivas, desenhado ergonomicamente e puna e restrinja como você achar melhor. Mas pelo que parece o objeto só foi comprado para fazer piada com um amigo que estaria fazendo aniversário. Que criatividade, né?

Cara e Ashley estão se relacionando há mais de um ano e, em um bate-papo ao What?s The Tee?, podcast de RuPaul, a modelo britânica falou sobre suas preferências sexuais, e que ao fazer sexo tanto com homens como com mulheres, percebeu que preferia dar prazer do que recebê-lo.

- Eu sou muito boa em dar amor e não em recebê-lo. Eu sou igual na cama também. Eu acho muito difícil receber prazer e amor e coisas assim, então eu amo dar.