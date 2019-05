Big Festival traz maratona de 4 dias de jogos indies

Da Redação, com assessoria



31/05/2019 | 08:18

O BIG Festival (Brazil’s Independent Games Festival) acontece desde 2012 e é considerado o mais importante festival de jogos independentes da América Latina. Com a missão de fortalecer o ecossistema de games no Brasil, o evento abrange competição entre jogos nacionais e internacionais com prêmios em dinheiro, exposição ao público dos jogos selecionados, cerimônia de premiação, palestras e rodadas de negócios.

Para o BIG Festival 2019, cinquenta e cinco jogos selecionados pela curadoria do BIG estarão disponíveis para o público de 26 a 30 de junho na Avenida Paulista 735, com entrada franca e concorrem a prêmios em 20 categorias. Será uma maratona para quem faz e para quem ama games. Além de jogar, o visitante terá acesso a palestras com feras e executivos de empresas do setor. Para quem trabalha no mercado existe ainda uma área fechada, dedicada a encontros de negócios e outras atividades.

Entre os títulos inscritos há jogos desenvolvidos para 12 plataformas diferentes por empresas de 42 países. Só para VR foram inscritos 38 jogos diferentes. O mercado brasileiro de games em expansão contribuiu com 20 dos jogos selecionados, que disputam os prêmios em 12 categorias internacionais, além do Prêmio Melhor Jogo Brasileiro. Depois do Brasil, desenvolvedores dos Estados Unidos e da França foram os que mais se inscreveram para o BIG. Pela primeira vez no festival, há também jogos de Argélia, Jamaica e Hungria.

Os finalistas competirão em 20 categorias: Melhor Jogo, Melhor Jogo Brasileiro, Melhor Jogo Latino-americano, Melhor Som, Melhor Arte, Melhor Narrativa, Inovação, Melhor Gameplay, BIG Impact: Melhor Jogo Educacional, BIG Impact: Questões Sociais, Melhor Jogo de Estudante, Melhor Multiplayer, Melhor Jogo Infantil, Melhor Jogo para Mobile, Melhor Jogo de Realidade Virtual, Melhor Jogo para Mobile, BIG Brands, Big Diversity, Prêmio de Voto Popular, Prêmio Humble BIG New Talent e Prêmio Nordic Game Pitch.

