Obra de Orwell entra em cartaz em SP

Miriam Gimenes



30/05/2019 | 07:46



O ano era 1949 quando o jornalista e romancista britânico George Orwell (1903-1950) escreveu um de seus clássicos, o 1984. De lá para cá, o texto foi publicado em 65 nacionalidades, virou minissérie, filme, quadrinho, mangá, ópera e até inspirou o reality Big Brother, criado em 1999 pela produtora holandesa Endemol e adaptado em diversos países, inclusive o Brasil.

Agora, será encenado no palco do Teatro Núcleo Experimental, Em São Paulo, de sábado até o dia 24, com direção de Zé Henrique de Paula. Recentemente, a obra foi transformada em uma adaptação teatral dos ingleses Duncan MacMillan e Robert Icke. Esta última versão foi o ponto de partida da montagem brasileira.

A distopia se passa no fictício Estado da Oceânia, governado por líder supremo chamado Grande Irmão, que chegou ao poder depois de uma guerra mundial que eliminou as nações e criou três grandes potências totalitárias. Esse Estado é burocrático, censor e vigilante.

Os cidadãos são espiados o tempo todo pelas ‘teletelas’, espécie de televisores espalhados nos lares e em lugares públicos. Nesse lugar vive Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade, responsável por falsificar registros históricos para garantir que eles respaldem os interesses do Grande Irmão. Ele detesta o novo sistema, mas não tem coragem de desafiá-lo. Declara seu ódio nas páginas de um diário secreto. Isso muda quando ele conhece Júlia, uma funcionária do Departamento da Ficção, com quem passa praticar pequenos atos de desobediência.

A obra-prima de Orwell voltou a ganhar enorme destaque na era de Donald Trump, na qual a pós-verdade e os ‘fatos alternativos’ tomaram conta da política. Prova disso é que o livro subiu na lista dos mais vendidos na Amazon desde a posse do presidente norte-americano em 2017 e, segundo a editora, as vendas aumentaram em 10.000%.



1984 – Peça. No Teatro Núcleo Experimental – Rua Barra Funda, 637. Aos sábados e às segundas, às 21h, e aos domingos, às 19h. Ingressos: R$ 40 (R$ 20 meia-entrada).