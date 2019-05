Favoritos, Melo e Kubot estreiam com vitória em Roland Garros

28/05/2019 | 11:22



Dupla cabeça de chave número 1, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estrearam com vitória em Roland Garros. Nesta terça-feira, brasileiro e polonês derrotaram os espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h30min de duelo no saibro de Paris.

Melo e Kubot dominaram o primeiro set com facilidade. Faturaram uma quebra de saque e sequer tiveram o saque sob ameaça na parcial. Na segunda, os espanhóis elevaram o nível de jogo e equilibraram o duelo. Chegaram a obter uma quebra, na única chance cedida pela dupla de Melo.

Mas os favoritos mantiveram o domínio, com uma quebra de saque, e decidiram o jogo no tie-break, sem sofrerem maiores ameaças. Com o triunfo, avançaram à segunda rodada, quando vão enfrentar os vencedores do duelo entre a dupla formada pelo esloveno Aljaz Bedene e pelo polonês Hubert Hurkacz e a parceria do holandês Wesley Koolhof com o neozelandês Marcus Daniell.

Mais cedo, o Brasil perdeu dois representantes no Grand Slam francês. Bruno Soares caiu na estreia ao lado do britânico Jamie Murray - foi a última partida da dupla, que será encerrada. E Thiago Monteiro foi eliminado na primeira rodada da chave de simples, após furar o qualifying. Na chave de duplas, o Brasil ainda conta com Marcelo Demoliner, que ainda não estreou.

OUTROS RESULTADOS - Como vem se tornando tradição em Roland Garros, o alemão Alexander Zverev precisou jogar cinco sets para vencer em sua estreia em Paris. Quinto cabeça de chave, ele derrotou o australiano John Millman por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 6/3, 2/6, 6/7 (5/7) e 6/3.

No ano passado, dos cinco jogos que fez em Paris, Zverev venceu três em cinco sets. Parou nas quartas de final. Desta vez, tentando ir mais longe, o alemão vai enfrentar o sueco Mikael Ymer, que avançou ao superar o esloveno Blaz Rola.

Em outro resultado desta terça, o espanhol Roberto Bautista-Agut despachou o norte-americano Steve Johnson por 6/3, 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, o 18º cabeça de chave vai encarar outro americano, Taylor Fritz.