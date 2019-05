Capas de álbuns ganham vida com aplicativo de realidade aumentada

Bianca Bellucci



28/05/2019 | 10:18

Aria the AR Platform é um aplicativo de realidade aumentada que quer trazer a tecnologia para o dia a dia das pessoas. Sendo assim, realiza uma série de ações envolvendo a cultura pop. Uma delas é a “thiscover”, que convidou 20 designers para criar animações para seus álbuns de música favoritos.

Quem quiser curtir a experiência precisa fazer o download do app no Android ou iOS. Depois, basta apontar a câmera do celular para uma das capas e ela se transformará na tela. Com direito a canções e tudo mais.

Embora não exista uma relação de todos os CDs escolhidos pelos artistas, internautas ao redor do mundo já descobriram alguns. Entre eles: “Goo” de Sonic Youth, “Born to Die” da Lana Del Rey, “Master of Puppets” do Metallica, “Random Access Memories” do Daft Punk, e o álbum de estreia de Elvis Presley.

Indo muito além da música, o Aria the AR Platform também pode ser usado em obras de arte e até notas de Euro. Para ficar por dentro das novidades do aplicativo, acompanha seus Instagram e Twitter.

