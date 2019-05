Obituário - 28 de maio de 2019

Ademir Medici

Sebastião de Alcântara (Teixeirinha)

(Socorro, SP, 28-5-1937 – São Paulo, SP, 23-5-2019)

A história de Sebastião de Alcântara, o Teixeirinha, confunde-se com a do Alvinegro, clube do Segundo Subdistrito de Utinga nascido em 1952. A reunião de fundação deu-se num barraco de sapê da Rua Japão. Ao melhor estilo de outro alvinegro mais famoso, o Corinthians Paulista, o Alvinegro foi pensado à luz de lampião.

O primeiro campo ficava na área conhecida como “da Cobal”, onde está o Craisa. Nos jogos, os atletas, uniformizados, desciam a Rua Japão em direção ao campo.

Teixeirinha jogava de ponta esquerda, rápido e habilidoso. Colecionou títulos, acumulando a função de dirigente. Encontrava tempo para outras escaladas, como a de trabalhar nas categorias de base do EC Santo André. Foi ele quem revelou o zagueiro Diego e o atacante Adalto.

Mas o Alvinegro sempre foi o seu clube do coração. Nos últimos anos, gostava de ficar no meio da torcida. O som da bateria o alegrava.

Teixeirinha parte a poucos dias de completar 82 anos. Deixa a esposa, três filhos, três netos e um bisneto. Foi sepultado no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.

Santo André, sábado, dia 25 de maio

Durvalino Gavioli, 91. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

Severino José Barros, 81. Natural de Moreno (PE). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 25. Crematório Memorial de Santos (SP).

Maria Tereza Castellar, 80. Natural da Borda da Mata (MG). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Novelli, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sylvia Alves de Souza, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Berenice Zeidler Pimentel, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Afonso José Leandro, 71. Natural de Sericita (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesus Carlos Fogaça, 69. Natural de Itatinga (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Memorial Phoenix.

Aparecida da Silva, 67. Natural de Caconde (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Alvim, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo Andreé. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Alves de Lima, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alice, em Santo André. Taxista. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Marangoni, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Sérgio Cardoso, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 26 de maio

Antonio Flores, 89. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdecy Maria de Souza, 89. Natural de Cabaceiras (PB). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Amaral, 83. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dalila de Souza Freitas, 83. Natural de Itaju (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Claudete Morato Correa, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Sestilho Sonda, 82. Natural Flores da Cunha (RS). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ary de Andrade Mendes, 77. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iranildo Aparecido Rosa da Silva, 70. Natural de Votuporanga (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Milton Rodrigues dos Santos, 69. Natural de Ipiau (BA). Residia no bairro Morro Grande, em Santa Isabel (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Santa Isabel (SP).

Sueli Ferreira Schiavo, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Sandra Regina Frank, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 26. Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (SP).

José Miguel do Nascimento, 56. Natural de Inajá (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio de Oliveira, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 26. Crematório Memorial de Santos (SP).

Maria Damiana Inácio dos Santos, 52. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kauan Maroelli Cardoso, 19. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Estudante. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo

Hélio José Cecarelli, 89. Natural de Santo André. Residia em Avaré (SP). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Alda de Rosa, 89. Natural de Lucca, Itália. Residia no Jardim Ipanema, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Rubens Ignacio Rosa, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Benedita Eva Correia, 72. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Mascote, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza Margarida Moseli Vicentini, 70. Natural de Varginha (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Laércio Magarotto, 68. Natural de Divinolândia (SP). Residia em Itanhaém (SP). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Clara Morassi, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi,em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Cássia Garcia, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano, sexta-feira, dia 14

Maria Mendes, 89. Natural de São Simão (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 24, velada em São Caetano. Bosque da Paz.

João Julio da Silva, 88. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo (SP). Dia 24, velado em São Caetano.

Maria Alves dos Santos, 75. Natural de Pampa (MG). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Alberto Ciarineli, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, sábado, dia 25 de maio

Ivonne Chiapetta, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alonso de Oliveira Ledo, 79. Natural de Sanharó (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Bernardo. Dia 25; Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elodi Aparecida Barontini, 78. Natural de São Caetano. Residia em São Vicente. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Vera Lucia Garcia Firangi, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 26 de maio

Oliveira Pelais, 67. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Lídia Antonio, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema, sábado, dia 25 de maio

Rubens Manoel, 71. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Joel Ribeiro Santos, 70. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal.

José Rodrigues da Graça, 69. Natural de Bom Jesus (PI). Residia no Jardim Santa Rita, em São Paulo (SP). Dia 25. Vale da Paz.

José Teixeira Bonfim, 62. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Adeildo Alexandre de França, 60. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Maria Goretti da Rocha Andrade, 51. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 26 de maio

Antonio Ribeiro Goes, 69. Natural de Ubaira (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Rosemeire Ribeiro dos Santos, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Cássia Maria Silva, 52. Natural de Andaraí (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá, sexta-feira, dia 24 de maio

Pedro José dos Reis, 75. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sábado, dia 25 de maio

Silvio Folego, 87. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Francisco, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Zulmira Banin Alves, 77. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Correia da Silva, 64. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Belcio da Lomba, 54. Natural de Santo Antonio do Itambé (MG). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 26 de maio

Rosa Ildevina Alves, 86. Natural de Serra Nova (PE). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Iveronildes Patrícia de Oliveira Santos, 65. Natural de Cícero Dantas (BA). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Wladimir Alves Santos, 53. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Ailton Machado da Silva, 53. Natural de Ribeirão (PE). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Leite Silva, 44. Natural de Oros (CE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Adeildo Avelino da Silva, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Fernando Cardoso dos Anjos, 22. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Maria Oliveiros Gonçales, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Balneário Palmira, em Ribeirão Pires. Dia 26. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Manoel Alves Bezerra, 79. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério da Filosofia, em Santos (SP).

Antonio Mariano Cordeiro, 73. Natural de Peabiru (PR). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Adelaide Yiota Sato, 71. Natural de Registro (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Celi Sertão de Queiroz, 63. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Moacir Alves Martins, 55. Natural de Paranavaí (PR). Residia na Vila Rica, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Washington Aparecido do Nascimento, 55. Natural de Brejo Santa (CE). Residia na Vila Rica, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Alex Batista Ribeiro, 34. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila São Pedro, em Suzano (SP). Cemitério São João Batista (do Raffo), em Suzano (SP).



Rio Grande da Serra

Isabel Moya Matias, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.