Trabalhador da Bridgestone morre em treinamento

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2019 | 07:29



O que seria mais um treinamento com profissionais que exercem cargos de liderança e da área de recursos humanos realizado pela Bridgestone, de Santo André, acabou em tragédia. O supervisor de projetos Marcelo Nascimento Alvarez Alonso, 47 anos, há 25 na fábrica de pneus, sofreu infarto fulminante durante o evento motivacional e morreu pouco tempo depois, a caminho do hospital.

Segundo trabalhadores que pediram para não se identificar, a companhia alugou o Rancho Silvestre, em Embu das Artes, na Região Metropolitana, e realizou atividades que contaram com gincanas entre duas equipes organizadas por profissional do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). “Ele incentivava as pessoas a não parar, a resistirem às dificuldades, que envolviam exercícios até no barro, como se fosse algo do Exército. O problema é que os exercícios eram pesados. No velório mesmo todos comentavam que não estavam aguentando, que era preciso ser muita resistência”, disse.

Outro funcionário contou que os presentes tiveram de assinar termos de responsabilidade se não tinham problema de saúde. “Mas ele poderia nem saber que tinha algum problema, ou talvez nem tivesse nada até então. Isso não pode passar impune e poderia ter sido evitado.”

Segundo o presidente do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região, Márcio Ferreira, a entidade irá conversar hoje com a pneumática para apurar o ocorrido. “Pelo que soubemos, houve palestra motivacional com o profissional do Bope, envolvendo atividades leves. Aparentemente, isso se trata de uma fatalidade”, afirmou. “No entanto, o procedimento será o mesmo que o de um acidente de trabalho. Vamos nos inteirar e, se tiver havido imprudência na condução do treinamento, faremos boletim de ocorrência e pediremos uma investigação sobre o ocorrido.” Alonso era sócio do sindicato há 23 anos.

De acordo com os empregados da fabricante, a ambulância não tinha desfibrilador, versão contestada por Ferreira. Questionada, a Bridgestone confirmou que “o funcionário Marcelo Nascimento Alvarez Alonso teve um mal súbito no último dia 24/05/2019, tendo recebido imediatamente os primeiros socorros e encaminhado ao hospital. Infelizmente, durante o trajeto ao hospital ele não resistiu e veio a óbito. A Bridgestone lamenta profundamente o ocorrido e continua prestando todo e irrestrito apoio à família”.