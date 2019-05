Chefe difícil

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento Robert Half



28/05/2019 | 07:20



Pesquisa da Robert Half mapeou que, ao decidir se desligar da empresa, grande parte dos profissionais tem o real desejo de pedir demissão do gestor direto e não da companhia em questão. Se este é o seu caso, sugiro que, antes de se lançar ao mercado, avalie os cinco pontos abaixo.

1 – É impossível que ele seja legal o tempo todo

Por mais amizade que você tenha com seu gestor, é preciso ter maturidade para entender que ele não pode te beneficiar em decorrência dessa proximidade. Isso seria antiético e injusto com os demais. Entenda que, é provável que, em algum momento ele precise tomar decisão polêmica que contrarie você ou integrantes do grupo.

2 – Área só é economicamente viável se gerar resultados

Dessa forma, não crie mágoas caso receba cobrança por não atingir as metas acordadas ou por não entregar trabalho com a qualidade esperada. Do mesmo jeito que ele te cobra, alguém em cargo acima ao dele reforçará a cobrança. É ciclo natural da organização.

3 – Decisões difíceis fazem parte da dinâmica

É possível que, em alguns momentos, ele determine algo porque acredita ser o melhor para o negócio, enquanto em outras situações irá tomar alguma decisão polêmica em decorrência de plano maior da empresa, que foge do controle dele. Se há ética nas atitudes, entenda.

4 – Ele não é super-herói

Você pode cobrar do seu chefe apoio e orientação nas atividades e com relação ao seu desenvolvimento profissional dentro da companhia, mas não espere que ele te salve de qualquer situação de perigo. Seja responsável por seus atos.

5 – É importante manter a cordialidade da relação

Ainda que você decida que o melhor caminho é realmente solicitar o desligamento, faça isso com cordialidade, evitando se deixar levar pela emoção. Essa atitude não vai fazer de você pessoa fraca e sim reforçar sua maturidade e seu profissionalismo.