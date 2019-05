Cantor Gabriel Diniz morre em acidente aéreo em Sergipe

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



28/05/2019



Artista que ficou conhecido por causa do hit Jenifer, o cantor Gabriel Diniz, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morreu no início da tarde de ontem, aos 28 anos, vítima de acidente aéreo, em Sergipe, na região de Porto do Mato. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias também perderam a vida. Ainda não se sabe a causa da queda.

Gabriel havia feito, na noite de domingo, show em Feira de Santana, na Bahia, e viajava em avião de pequeno porte de Salvador para Maceió, onde se encontraria com a família. Ele estava em excursão que divulgava seu novo álbum, À Vontade, terceiro da discografia, lançado neste ano. Na manhã de ontem o cantor fez diversos vídeos em sua conta no Instagram antes de embarcar.

O artista, que já havia se apresentado no Grande ABC, fez seu último espetáculo na região no dia 29 de março, em São Bernardo, na Estância Alto da Serra, junto da dupla Simone e Simaria, e do cantor Xand Avião.

Diversos artistas se pronunciaram nas redes sociais sobre a morte do cantor. Daniela Mercury lamentou a partida do jovem cantor. “Descanse em paz, amigo. Sua alegria vai fazer muita falta aqui”, escreveu Marília Mendonça. Preta Gil, Simone e Simaria, Cesar Menotti, Kauan e Leonardo também prestaram homenagens.