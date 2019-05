27/05/2019 | 14:37



Um avião com o cantor Gabriel Diniz caiu na região sul de Sergipe, de acordo com informações da imprensa local. A assessoria de imprensa do artista, autor do hit Jenifer, informou que ele estaria dentro do avião.

Imagens dos destroços da aeronave e de documentos, inclusive o passaporte de Diniz, circulam na internet.

Segundo a Polícia Militar do estado, há três vítimas fatais do acidente.