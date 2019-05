Simaria choca a web com um óculos diferentão e é vítima de brincadeira entre os fãs

26/05/2019 | 15:11



Simaria, que faz dupla com Simone, compartilhou em suas redes sociais no último sábado, dia 25, uma foto pra lá de lindíssima usando um óculos escuro todo futurístico, um batom puxado para o laranja e um decotão que super valorizou as suas curvas. Na publicação, a cantora ainda colocou na legenda:

- Oi babes, a caminho de Newark, NJ hoje vai ser lindo... E amanhã que é a vez de Boston, MA vai ser maravilhoso! Esperamos vocês!

Os fãs não perderam tempo ao ver o tamanho do óculos usado pela cantora e foram comentar dando as suas próprias opiniões sobre o acessório escolhido.

- Isso não é um óculos, é a viseira de um capacete!, disse um seguidor.

- Amei essa parabrisa!, enfatizou um fã.

- Vai pra marte?, perguntou outro.

Os fãs não perdoam mesmo, mas mesmo assim muitos amigos e famosos de Simaria ainda foram na publicação exaltar o quanto ela estava gatíssima e o quanto os acessórios junto com o decotão valorizaram a foto.