Grande ABC apresenta queda nas ocorrências de homicídios no mês de abril

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/05/2019 | 07:00



O Grande ABC registrou, em abril, queda de 7,14% no número de vítimas de homicídio. Foram contabilizadas 13 ocorrências no mês anterior contra 14 no mesmo período do ano passado. O cenário foi contrário ao da Capital e do Estado, que registraram aumento de 5,36% e 3,32%, respectivamente. Os dados integram os indicadores mensais divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado.

Os casos de roubo de veículos nas sete cidades registraram queda de 10,31%. Foram 776 ocorrências no ano passado e 696 em 2019. O número de furtos de veículos também apresentou redução, de 1,77%, sendo 779 em abril deste ano e 793 em 2018.

Outro índice da estatística que apresentou queda foi o de roubo de veículos – recuo de 8,09% (os registros passaram de 2.053 em 2018 para 1.887 em 2019). Já o furto em geral teve aumento de 8,34% (foram 1.739 ocorrências no ano passado e 2.053 neste ano).

O Estado de São Paulo também apresentou recuo nos casos de roubos de veículos – queda de 17,65%. Foram 4.941 ocorrências em abril do ano passado e 4.069 no mesmo mês deste ano. O indicador relativo ao furto de veículos também apresentou recuo, neste caso de 7,78% – os registros passaram de 8.436 em 2018 para 7.780 em 2019.