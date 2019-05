Dia do Orgulho Geek: as 10 cidades mais geeks do Brasil em 2019

Da Redação, com assessoria



24/05/2019 | 10:18

Para celebrar o dia do Orgulho Nerd – também conhecido como o Dia da Toalha – que acontece no próximo sábado (25), a Amazon divulgou uma lista com o TOP 10 cidades mais nerds do Brasil. O ranking é resultado da compilação de dados de vendas nas cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.

A lista contempla as vendas de diversos produtos geeks, incluindo livros, eBooks, quadrinhos e comic books, brinquedos, jogos e videogames, além de itens de decoração e para a casa associados à cultura nerd. Confira a lista completa:

1. São Caetano do Sul

2. Florianópolis

3. Niterói

4. Santos

5. Barueri

6. Porto Alegre

7. Brasília

8. Curitiba

9. Balneário Camboriú

10. São Paulo

Confira também outras descobertas interessantes sobre o que clientes da Amazon.com.br compram em produtos nerd:

– Temos que pegar! Vila Velha (ES) é a cidade para onde a Amazon mais vendeu Cards de Pokémon, por habitante.

– O inverno está chegando mesmo em Bagé (RS), pois esta foi a cidade que adquiriu mais canecas de Game of Thrones na Amazon.com.br (base per capita), seguida por Presidente Prudente (SP).

– A cultura pop está em toda parte, mas Carapicuíba (SP) é a líder em compras de bonecos Funko! Pop, per capita.

– Avante Vingadores!, Itu (SP) é a cidade com o maior número de aquisições de itens de decoração dos herois mais poderosos da Terra, no cálculo de unidades vendidas por habitante.