Madonna lança clipe de 'Crave', parceria com o rapper Swae Lee

23/05/2019 | 15:23



O clipe da música Crave, parceria da Madonna com o rapper Swae Lee, da dupla Rae Sremmurd, foi divulgado na quarta-feira, 22. Crave foi o 3º single do álbum Madame X a ser lançado pela cantora e, apesar de ter alguns trechos coloridos, a maior parte da produção foi feita em preto e branco.

Na canção, a 'rainha do pop' traz batidas de rap e melodia melancólica. O single Crave veio após o lançamento de Medellín, parceria com o colombiano Maluma, e I Rise, em que canta sozinha e fala sobre resiliência.

Assista ao clipe vídeo de Crave, música de Madonna, abaixo:

Madame X

Aos 60 anos, a cantora lança seu 14º álbum de estúdio, Madame X, em 14 de junho. O trabalho foi produzido durante sua residência em Portugal. O processo de gravação de Madame X, composto por 15 músicas que combinam inglês, português e espanhol, durou 18 meses com sessões em Portugal, Reino Unido (Londres) e Estados Unidos (Nova York e Los Angeles).

Além de Maluma, que participa das canções Medellín e Bitch, I'm loca, outros colaboradores do álbum são: a brasileira Anitta, na faixa Faz Gostoso; o americano Quavo, membro do grupo de rap Migos, com a canção Future; e também o rapper Swae Lee, em Crave.

Pela descrição narrada por ela, Madonna vai encarnar diferentes personalidades em seu novo trabalho. Ela aparece loira, morena, com diferentes roupas e atitudes.

"Madame X é uma agente secreta, viajando pelo mundo, mudando identidades, lutando pela liberdade, trazendo luz a lugares escuros. Ela é uma dançarina, professora, chefe de Estado, governanta, uma equestre que tem habilidades em montaria, uma prisioneira, uma estudante, mãe, criança, professora, freira, uma cantora de cabaré, uma santa, uma prostituta", diz a cantora. Por fim, ela afirma que "Madame X é uma espiã na casa do amor".