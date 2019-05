Viúva de Ricardo Boechat vai à Justiça para buscar responsável pela morte do marido

23/05/2019 | 11:11



Veruska Seibel Boechat, a viúva de Ricardo Boechat, pretende entrar na Justiça para obter respostas em relação ao acidente de helicóptero que tirou a vida de seu marido no dia 11 de fevereiro desse ano. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a Libbs, uma farmacêutica, foi a suposta responsável pelo transporte do ex-âncora do Jornal da Band.

O jornalista estava voltando de Campinas, para São Paulo, quando o helicóptero caiu na rodovia Anhanguera não só matando instantaneamente Boechat, que tinha 66 anos de idade, como também o piloto, Ricardo Quatrucci, de 56 anos.

Ainda de acordo com o colunista, Versuka apresentou uma petição no dia 4 de abril na 26ª Vara Cível exigindo que a Libbs apresente o contrato de transporte e locação do helicóptero que, tudo indica, não seria apto ao transporte de passageiros. Nesse processo a viúva de Boechat não pede, por enquanto, indenização à empresa, exceto o valor simbólico de mil reais.

A farmacêutica se pronunciou por meio de um comunicado em que diz o seguinte:

Lamentamos profundamente o falecimento do querido Ricardo Boechat, ícone e referência internacional do jornalismo. Ele foi convidado para participar da nossa convenção, em Campinas e, como é comum em suas aparições, abrilhantou e fortaleceu a relevância do nosso encontro. Lamentamos igualmente o falecimento do piloto Ronaldo Quattrucci e estamos inteiramente solidários à dor das famílias. Contratamos a Zum Brazil, empresa especializada em eventos corporativos com 20 anos de atuação no mercado, para a realização do evento e transporte dos convidados do dia, sendo ela a responsável pela escolha de seus fornecedores.