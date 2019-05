HyperX lança no Brasil seu primeiro headset com tecnologia Bluetooth

Da Redação, com assessoria



23/05/2019 | 08:18

A HyperX lançou no mercado brasileiro seu primeiro headset gamer com tecnologia Bluetooth, o Cloud Mix. Ideal para jogar, ouvir música ou conversar com os amigos, o Cloud Mix tem bateria de 20 horas de autonomia de uso, botões de mídia e microfone embutidos no acessório – além de cabo trançado com botões de mídia in-line e microfone boom removíveis. A novidade já está disponível pelo preço sugerido de R$ 1.299,90.

Utilizado com fio, o Cloud Mix oferece áudio com tecnologia Hi-Res (áudio de alta definição) e frequência de resposta de 10Hz a 40.000Hz. O Cloud Mix também conta com drivers de 40mm com duas câmaras sonoras em cada concha auricular (tecnologia Dual Chambers, exclusiva da HyperX) que separa os sons graves dos médios e agudos, reduzindo a distorção sonora e fornecendo áudio mais estável.

Com uma estrutura resistente em alumínio, o Cloud Mix foi projetado para suportar pequenas quedas e impactos comuns do dia a dia. Já as conchas auriculares contam com a tecnologia Memory Foam nas espumas de alta densidade, que se adaptam às orelhas e cabeça dos usuários e garantem conforto por longas jornadas.

O Cloud Mix é compatível com dispositivos com portas de 3,5 mm (PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, mobile e VR) e plataformas de mídia habilitadas com a tecnologia Bluetooth. Tem dois anos de garantia e suporte técnico local gratuito.

