Oma Galeria abre inscrição para edital de curadoria

Vinícius Castelli



22/05/2019 | 07:49



A Oma Galeria, em São Bernardo, está com inscrições abertas para quem quiser participar de edital de curadoria – no site www.omagaleria.com. O projeto é voltado para jovens curadores, com intuito de fomentar e estimular profissionais da área de todo o Brasil. Quem for selecionado irá encerrar o calendário de exposição deste ano. A inscrição segue até 1º de setembro.

Um dos critérios de seleção é que o projeto seja inédito. Além disso, deve ser realizado no espaço expositivo da Oma. Pode ser mostra coletiva e individual. Ao escolhido, a galeria oferecerá R$ 5.000 para a realização da proposta, além de auxiliar na montagem, assessoria de imprensa, material de divulgação e coquetel de abertura, entre outras ações.

“Acredito que o papel da galeria ultrapassa o sentido do mercado, dessa forma assumimos uma postura formadora”, diz Thomaz Pacheco, galerista do local.