Após Erasmo Viana e Gabi Lopes trocarem farpas, Xan Raveli é demitida de O Aprendiz

21/05/2019 | 09:11



O Aprendiz está cada dia mais próximo de sua final. E o episódio exibido na noite da última segunda-feira, dia 20, na tela da Band mostrou que a disputa está cada dia mais acirrada. Desta vez, a digital influencer Xan Raveli levou a pior, mas Roberto Justus, apresentador do programa, assumiu que está ficando difícil eliminar alguém da disputa.

A prova da noite foi de conhecimento gerais, sendo que cada um dos quatro integrantes de cada equipe deveria assumir uma rodada de perguntas. Com um show de Gabriel Gasparini ao responder perguntas relacionadas a esporte, a equipe Share levou a melhor mais uma vez e fez com que a equipe Hashtag fosse novamente para a sala de reunião. Desta forma, com a saída de Xan, apenas sete pessoas permanecem na competição.

Mas o que mais chamou a atenção antes da demissão da influencer, foram as farpas trocadas entre Erasmo Viana, líder da prova pela Hashtag, e Gabi Lopes, que corria o risco de deixar o programa. Enquanto ele trouxe à tona uma possível proteção entre Xan e Gabi, ela revelou que na última sala de reunião não falou toda a verdade para não jogar Erasmo aos leões. O clima ficou tenso entre eles. Mesmo assim, isso não foi suficiente, e Xan deixou a atração.

Em entrevista ao site oficial do programa, ela atribui sua demissão a uma questão de ausência de afinidade com o apresentador, Roberto Justus.

- Fui demitida por algo que ele sentiu. Afinidade mesmo. Você não tem só que ser, tem que parecer. Talvez eu não tenha mostrado para eles o quanto eu fiz pela equipe, inclusive na sala de reunião mesmo. Não basta você se defender, você tem que atacar o outro. Isso para mim é muito difícil, justificou.

Aliás, ela negou a acusação de Erasmo de que teria feito um acordo com Gabi para que ambas nunca indicassem uma à outra para a sala de reunião.

- Isso nunca aconteceu. Não sei como ela interpretou nossa amizade, garantiu.

E você, para quem está torcendo nessa disputa?