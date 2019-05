Raptors ganham após duas prorrogações e diminuem vantagem dos Bucks para 2 a 1

20/05/2019 | 09:10



O Toronto Raptors está vivo nos playoffs da NBA. Na noite de domingo, a franquia do Canadá precisou de duas prorrogações para derrotar em casa, na Scotiabank Arena, o Milwaukee Bucks por 118 a 112 e diminuir para 2 a 1 a vantagem do rival nas finais da Conferência Leste. Em uma partida emocionante nos instantes decisivos e marcado por fortes defesas, o destaque foi o ala Kawhi Leonard, autor de 36 pontos para os mandantes.

Além da pontuação obtida em 11 arremessos certos de 25 tentativas, Kawhi agarrou nove rebotes. Este foi o 10.º jogo com pelo menos 30 pontos do ala, que jogou com problemas no joelho durante a maior parte da partida, mas mesmo assim foi decisivo nos momentos decisivos. Pascal Siakam, que tem sido um ótimo coadjuvante para os Raptors nos playoffs, teve boa participação contribuindo com 25 pontos e 11 rebotes.

Quem se recuperou de uma péssima atuação no jogo 2, na última sexta-feira, em Milwaukee, foi Marc Gasol. O pivô espanhol terminou a partida com 16 pontos, 12 rebotes, sete assistências e cinco tocos. Vindo do banco de reservas, Norman Powell teve ótima partida, registrando 19 pontos.

Pelo lado dos Bucks, o destaque em pontos ficou por conta de George Hill, com 24 e sete rebotes, que se aproveitou de má partida de Eric Bledsoe e atuou por 37 minutos vindo do banco de reservas. Também do banco, Malcolm Brogdon conseguiu 20 pontos, sendo o segundo maior pontuador da equipe.

Bem marcado e com pouco espaço no garrafão, o ala/pivô grego Giannis Antetokounmpo foi mal, terminando o jogo com somente 12 pontos e 8 erros, excluído do jogo com seis faltas no início da segunda prorrogação. O destaque do time agarrou 23 rebotes, a sua maior marca pessoal em playoffs, mas sem efeito para obter a vitória.

O jogo 4 entre as duas equipes acontecerá nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente na Scotiabank Arena, em Toronto. O quinto duelo, desta vez em Milwaukee, está marcado para quinta.

No Oeste, o campeão da conferência e finalista da NBA pode ser conhecido nesta segunda-feira. Atual bicampeão da liga, o Golden State Warriors vence o Portland Trail Blazers por 3 a 0 e tenta fechar a série no jogo 4, às 22 horas, em Portland.