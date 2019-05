Tarsila do Amaral em Paranapiacaba

Ademir Medici



“Foi após uma viagem à União Soviética, em 1931, influenciadora de seu novo posicionamento esquerdista, que Tarsila passou a frequentar mais a região, motivada por relacionamentos políticos aqui mantidos.”

Cf. Enock Sacramento, Diário, Artistas Recriam o Grande ABC, 18-5-1989.

Em 1989, uma exposição de arte em São Bernardo reuniu 34 obras de 12 artistas, Visões da Borda do Campo, com temática voltada a paisagens do Grande ABC. A vedete foi um desenho de Tarsila do Amaral (1886-1973) focalizando Paranapiacaba.

Título do desenho: ‘Alto da Serra’, datado de 1936, medindo 15 cm por 10,5 cm, com uma moldura mais de duas vezes maior que a própria obra. Seu valor para aquisição: US$ 5.500.

A exposição coletiva foi montada pela Galeria Marusan no Golden Shopping, em São Bernardo, cabendo a curadoria a Enock Sacramento, crítico de arte que também atuou no Diário, e que tem uma relação estreita com o Grande ABC.

O repórter Nei Bonfim, outro apaixonado por artes plásticas, que anunciou a exposição pelo Diário, destacava o desenho de Tarsila do Amaral: “As arvorezinhas não parecem balões de diálogo plástico do aglomerado?” - pergunta Nei na matéria.

O desenho pertenceu à família de Bueno Vidigal. Foi vendido em 1987 para outro empresário, Alois Metzler, da BYK Indústria Química e Farmacêutica. Quem o teria adquirido na exposição do velho Golden?

Naquele mesmo ano...

Em 1989, o Grande ABC deixara de ser mero subúrbio e já discutia arte e cultura. O andreense Luiz Sacilotto, o saber operário do concretismo, como o definiu Nelson Aguilar em artigo Folha Ilustrada de 1988, não poupava críticas ao poder local dominante.

‘A História na rodovia do futuro’

Diário há 30 anos

Sábado, 20 de maio de 1989 – ano 32, edição 7070

Manchete – Adutora rompe e Santo André fica sem água. O acidente ocorreu no Centreville e atingiu a ligação entre os reservatórios de Camilópolis e Vila Vitória.

Meio Ambiente – Cetesb registra o pior ar do Grande ABC em São Caetano.

Achado – Prefeito Celso Daniel recupera seu Fusca de estimação, roubado dias antes e encontrado na Zona Leste de São Paulo.

Judô – Santo André é a capital do judô por dois dias, quando receberá atletas dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e várias partes do Brasil no Ginásio Pedro Dell’Antonia.

Questão Social – Invasores de 1982 impedem nova invasão de área no Centreville.

Em 20 de maio de...

1914 – Nascimento, em Ibirá (São Paulo), de Jefferson Gonçalves Gonzaga. Médico, professor, escritor e poeta, ele marcou época em Santo André e região.

1919 – Seguiu para a Itália, em tratamento de saúde, Serafim Constantino, gerente de seção da Matarazzo, em São Caetano.

Passam temporada em Santo André, vindos de Santos, o Dr. Cesário Bastos e família.

Alfaiates e costureiras deflagram greve.

Internacional

Do noticiário do Estadão: desmentido sobre a possibilidade de recomeço da guerra.

Do noticiário do Correio Paulistano: a travessia aérea do Atlântico no aeroplano dirigido por dois norte-americanos: tenente Read e capitão Towers.

1964 – Falece Lauro Gomes de Almeida, em pleno exercício do cargo de prefeito de Santo André. Anteriormente fora prefeito de São Bernardo (duas vezes) e deputado federal, sendo chamado de “o prefeito das crianças”.

