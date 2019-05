Governo Trump alerta que custo com imigrantes deve superar US$ 2,9 bi projetado

18/05/2019 | 15:18



A administração do presidente norte-americano Donald Trump informou ao Congresso que as despesas para acolher mais imigrantes que cruzam a fronteira do país com o México devem superar os US$ 2,9 bilhões inicialmente solicitados em caráter emergencial há apenas duas semanas.

Em carta divulgada neste sábado pela Casa Branca, o diretor interino do Escritório de Orçamento e Gestão, Russell Vought, diz que "a situação continua se deteriorando e os custos já superam a ponta maior das estimativas".

Os parlamentares ainda trabalham nos últimos detalhes da legislação sobre liberação de recursos para alívio financeiro no caso de inundações e furacões, entre outras necessidades envolvendo desastres.

Os Democratas ofereceram dinheiro para auxiliar no atendimento ao crescente fluxo de imigrantes da América Central que tem tentado entrar no país, mas dizem que irão negar o pedido do presidente Trump por um número maior de agentes de imigração.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, espera concluir o texto da aguardada legislação até o final da próxima semana. Fonte: Associated Press