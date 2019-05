Guarani embarca para Curitiba sem surpresas e atrás da 2ª vitória na Série B

17/05/2019 | 19:42



A delegação do Guarani embarcou para Curitiba na tarde desta sexta-feira depois de Vinícius Eutrópio comandar o último treinamento antes do jogo de sábado, contra o Paraná, às 16h30, na Vila Capanema, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como era esperado pela comissão técnica, os laterais Lenon e Inácio treinaram normalmente depois de terem sido poupados na última quinta. Assim, o time será o mesmo que iniciou o jogo contra o Vitória - triunfo por 3 a 2, em Campinas.

Último reforço anunciado pela diretoria, o volante Igor Henrique, ex-Ponte Preta, não viajou com a delegação porque sua documentação ainda não está regularizada.

Em Curitiba, o Guarani vai tentar reencontrar o caminho da vitória fora de casa depois de quase três meses. A última vez que isso aconteceu foi em 31 de janeiro, quando bateu o São Paulo, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. De lá para cá, foram seis derrotas e um empate como visitante.

No meio da tabela, com quatro pontos, o Guarani vai entrar em campo assim: Giovanni; Lenon, Ferreira, Xandão e Inácio; Deivid, Ricardinho, Mateusinho, Arthur Rezende e Eder Luís; Diogo Cardoso.