Paula Fernandes e Luan Santana lançam prévia de Shallow e web não perdoa: Morre uma estrela

17/05/2019 | 11:09



Desde que Paula Fernandes anunciou que faria a versão brasileira da música Shallow, originalmente cantada por Lady Gaga, o assunto vem gerando polêmica na internet. E agora que ela lançou uma prévia da canção, os comentários negativos não faltaram na web.

Aliás, lembra que o escolhido pela cantora para fazer a voz de Bradley Cooper foi Luan Santana, sendo que tudo foi aprovado por Lady Gaga. E ao mostrar o refrão, Paula escreveu:

Está chegando a hora. Frio na barriga, porém a certeza que vão curtir muito Juntos! Luan, nossa filha está nascendo. Dia 19/05 em todas as plataformas digitais, anunciou a sertaneja nas redes sociais.

Mas, diferente do que ela pensou, não curtiram tanto assim e, por isso, não faltaram piadas na internet por conta da adaptação.

Bicho, eu não queria falar mal não, ia esperar sair completa pra ver como ficaria, ia dar uma chance, mas esse refrão diz tudo, acabaram com uma bela música, disse um seguidor.

Deve ser o tema para o novo filme: Morre uma estrela. Descanse em paz, Shallow, falou uma seguidora fazendo referência ao nome do filme em que a música estourou, Nasce Uma Estrela.

Às vezes você tem que aceitar que não sabe o que tá fazendo..., criticou outro.

Mas também teve gente que defendeu a produção, como a internauta que falou o seguinte:

Meu Deus, que perseguição horrível que esses haters tem pela Paula... Anos e anos com essa perseguição e implicância com tudo que ela faz, credo, que horror. Pelo amor de Deus, deixem a mulher em paz, pelo menos uma vez na vida, parem de persegui-la, ela não é nenhuma criminosa pra tanto ódio assim, tenham misericórdia, não esqueçam que antes dela ser uma artista, ela também é um ser humano como todos vocês, e vocês não são p***a nenhuma pra criticar/julgar ela e nem ninguém, abaixem a bolinha de vocês c*****o, deixem ela em paz!

E você, o que acha dessa discussão?