Pinacoteca terá duas novas exposições

Miriam Gimenes



17/05/2019 | 07:50



A Pinacoteca de São Caetano (Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255), com o apoio da Fundação Pró-Memória, inaugura dia 23, às 19h30, duas exposições de arte contemporânea.

A primeira delas é O Processo é Incessante, com 47 obras, de oito artistas, que têm técnicas e suportes singularizados. Eles explorarão a tridimensionalidade do espaço expositivo e irão mostrar como o objeto se funde com o processo criativo.

Já a segunda, Uma Janela para a Realidade da Arte Urbana, é uma mostra coletiva com cinco artistas, que apresentam mural de 11 metros dentro do espaço expositivo e mais 15 obras que usam a técnica do grafite em suportes diferenciados. Gratuito.