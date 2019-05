Acidente entre ônibus e carro deixa dois mortos em S.Bernardo

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABCQ



13/05/2019 | 07:00



Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em grave acidente envolvendo ônibus da empresa SBCTrans e um carro na Estrada Cama Patente, no bairro Alvarenga, em São Bernardo. O acidente ocorreu ontem por volta das 15h.

Segundo a Polícia Civil, um veículo Escort ocupado por cinco pessoas invadiu a faixa contrária da estrada em alta velocidade e se chocou de frente com o coletivo. Com o impacto, o carro rodou na pista e parou apenas na parte traseira do ônibus. O automóvel ficou totalmente destruído.

Uma mulher de 29 anos que dirigia o automóvel e um menino de 7 anos, que estava no banco de trás, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no próprio local. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela Polícia Civil até o fechamento desta edição.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma menina de 10 anos, também passageira do veículo, foi socorrida em estado grave pelo Águia com ferimentos na cabeça e suspeita de fraturas na pelve e perna. A criança foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

Outras duas ocupantes do veículo, sendo uma delas mãe dos dois menores, foram socorridas com ferimentos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o PS Central de São Bernardo. O estado de saúde das vítimas é estável.

A Polícia Militar conta que os passageiros do Escort voltavam para casa, no bairro Batistini, depois do almoço do Dia das Mães, quando aconteceu o acidente.

Durante a colisão, dois passageiros do ônibus tiveram lesões leves e foram liberados no próprio local. O motorista do coletivo saiu ileso. Após a ocorrência, ele foi encaminhado ao 3ºDP (Assunção) de São Bernardo para prestar depoimento. Bastante abalado, o funcionário da SBCTrans não quis falar com a equipe de reportagem do Diário.

O ônibus envolvido no acidente realizava o itinerário da Linha 39 (Jardim Represa). Segundo a investigação, o veículo circula na cidade há 11 anos, ou seja, quase o dobro da idade média permitida pela Prefeitura de São Bernardo, que é de sete anos.

Este é o segundo caso de acidente de trânsito em menos de um ano envolvendo ônibus da SBCTrans com idade acima do permitido. Em junho do ano passado, outro ônibus da empresa, este com 20 anos em circulação, se envolveu em colisão com um carro, deixando quatro pessoas mortas e duas feridas.

Diário denunciou frota de ônibus com idade acima da máxima permitida

A circulação de ônibus com idade superior à permitida pela Prefeitura de São Bernardo, como foi o caso do coletivo envolvido no acidente de ontem, tem sido uma situação frequente na cidade. Desde o ano passado, o Diário tem denunciado em reportagens irregularidades da SBCTrans, concessionária responsável pelo transporte público da cidade.

Nos últimos dois anos, a empresa levou 1.612 infrações, por parte da administração municipal, devido ao descumprimento da renovação e manutenção da frota. Em média, duas multas foram lavradas pela Prefeitura de São Bernardo por dia neste período.

No mês passado, a equipe de reportagem flagrou a circulação de ônibus com 14 anos de uso pela cidade, o equivalente ao dobro da idade máxima prevista (de sete anos) em contrato com o município – firmado em 1998. Pelo menos 14 veículos nestas condições estavam trafegando em linhas na região do pós-balsa e Alvarenga. Os ônibus, em sua maioria, apresentavam pneus carecas e problemas mecânicos.